Все бегут: В Перми прошел Кубок Татьяны Зеленцовой

Равнение на старших держат юные участники Кубка Зеленцовой, который на пермской земле состоялся в 13-й раз.

Барьерный бег на 400 метров - коронная дистанция Татьяны Зеленцовой. Экс-рекордсменка мира, чемпионка Европы, 18 лет проводит серию именных турниров в нескольких регионах, одним из них уже больше 10 лет является Пермь.

Степан Стариков, победитель «Кубка Зеленцовой» 2017 года: "Я занимаюсь лёгкой атлетикой 5 лет. В прошлом году здесь я занял 2-е место. И съездил на финальные соревнования в город Новороссийск и там занял 1-е место".

Кубок Зеленцовой в Перми гостеприимно принял барьеристов и бегунов на спринтерские дистанции из 60 регионов страны. По словам специалистов, просто рекордное количество участников - 860 человек!

Изменчивая погода не умаляет главный принцип соревнований: здесь рады как опытным, так и начинающим спортсменам, и даже потенциальным - нет ни нормативов, ни предварительных отборов.

Ещё одна причина того, что дети бегут с удовольствием - Татьяна Петровна не только проводит соревнования, но и даёт советы для дальнейшей карьеры, а лучших берёт под своё крыло.

Татьяна Зеленцова, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике: "Наш этап очень сильный. Здесь высокие результаты. Я каждый год привожу 10 наград за рекорды, и их не хватает, потому что каждый год, не смотря на погоду, а если ещё погода будет - обязательно будут рекорды. И этот регион очень сильный. Он, пожалуй, самый сильный по результатам".

Оттого на трибунах не только зрители, но и тренеры, высматривающие потенциальных чемпионов. Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Владимир Епанов - теперь ещё и министр спорта Пермского края - пообщался с Татьяной Зеленцовой о перспективах развития Королевы спорта в регионе.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Здесь впервые открылась наша звезда Вера Рудакова, которая стала в будущем чемпионкой Европы, чемпионкой молодёжного Первенства и сейчас входит в основной состав сборной России. И я думаю, что очень много сегодня здесь ребят тоже раскроются".

А тянуться юным прикамцам есть за кем. Сейчас на российском уровне нет равных легкоатлетам Владимиру Никитину и Константину Холмогорову.