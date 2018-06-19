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В правительстве Пермского края обсудили судьбу «долгостроев»

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заседание Правительства

В правительстве Пермского края обсудили судьбу «долгостроев». По состоянию на 1 января 2017 года в реестре проблемных объектов Пермского края значилось 17 многоквартирных домов. В Пермском крае разработан единый механизм достройки подобных объектов. С 1 июля вводятся дополнительные меры защиты участников долевого строительства от недобросовестных застройщиков.

 Максим Решетников, губернатор Пермского края  : "Главное, что планируется отказ о котлового метода строительства к методу - одно разрешение - один расчетный счет. Это позволит ужесточить банковское сопровождение строительства объектов".

Процедура достройки подобных объектов начинается с создания жилищно-строительного кооператива. В настоящий момент на стадии создании ЖСК находятся 4 проблемных объекта из списка, остальные готовят проектно-сметную документацию и ждут ввода в эксплуатацию. Сегодня один из подобных долгостроев - на улице Челюскинцев 23 - приступает к работам по достройке.

 

Метки: в Перми, В России, Власть, Экономика

Опубликовано: 19.06.2018 в 15:18 в рубрике - Вести Пермь

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