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Платежи на дому принимает почтальон
Официальный сайт Почты России в Пермском крае сообщает о новой услуге. Почтальоны теперь имеют при себе так называемые мобильные почтово-кассовые терминалы, посредством которых можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь и даже налоги и штрафы ГИБДД. Правда, пока в крае такими устройствами оснащены 315 почтальонов. Так, что лучше заранее позвонить в отделение и попросить навестить вас сотрудника, имеющего мобильный терминал.
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