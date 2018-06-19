Платежи на дому принимает почтальон

Официальный сайт Почты России в Пермском крае сообщает о новой услуге. Почтальоны теперь имеют при себе так называемые мобильные почтово-кассовые терминалы, посредством которых можно оплатить коммунальные услуги, сотовую связь и даже налоги и штрафы ГИБДД. Правда, пока в крае такими устройствами оснащены 315 почтальонов. Так, что лучше заранее позвонить в отделение и попросить навестить вас сотрудника, имеющего мобильный терминал.