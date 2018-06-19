Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

Стали известны результаты анализа воды в городских торговых точках по ее продаже. Замеры сделали активисты Пермского молодежного центра в рамках акции под названием "Честный поставщик". В итоге выяснилось, что далеко не везде воду можно пить. Что в ней нашли?

Помня из общего курса биологии о главном источнике жизни на земле, Дмитрий предпочитает пить исключительно чистую воду. Для себя выбрал ближайший автоматический киоск на углу рядом с домом, и качеством в целом пока доволен.

Дмитрий Олеле: "Все хорошо, все устраивает. Говорят, те, которые у подъездов ставят автоматы, там она водопроводная, но фильтрованная, а здесь хорошая".

Представители Пермского молодежного центра на один вкус решили не полагаться и в рамках акции «Честный поставщик» провели лабораторное исследование качества воды в нескольких киосках Перми у всех производителей.

Разговор о качестве предоставляемой услуги зашел после принятия в Перми новых правил размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас в городе около 400 таких водных киосков и их главное преимущество - шаговая доступность. Чем ближе к покупателю, тем лучше.

Но ближе, не значит лучше. Результаты микробиологической экспертизы подтвердили наличие в пробах у двух из трех поставщиков воды кишечной палочки и синегнойных бактерий.

Андрей Коротин, председатель Пермского молодежного центра: "Вода для питья непригодна. Более того, бактерии, которые обнаружены - это термостойкие бактерии. По их названию, мы понимаем, что даже после кипячения вода непригодна для питья".

По словам экспертов, само по себе наличие бактерий не означает мгновенную эпидемию, развитие болезни здесь, скорее, зависит от состояния организма. Но в любом случае превышение допустимых показателей - это уже серьезное нарушение.

Александр Кышов, заместитель начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Для юридических лиц по данной статье размер штрафа колеблется от 100 до 300 тысяч рублей".

Сейчас данные экспертизы уже переданы в региональный Минпром и Роспотребнадзор. Там инициировали собственные проверки. Так что питьевую воду даже за деньги пока можно считать достаточно условной.