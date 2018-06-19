Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пробки и раскопки: придется потерпеть

Пермь. Вести-Спорт →

Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

смотреть видео

вода

Стали известны результаты анализа воды в городских торговых точках по ее продаже. Замеры сделали активисты Пермского молодежного центра в рамках акции под названием "Честный поставщик". В итоге выяснилось, что далеко не везде воду можно пить. Что в ней нашли?

Помня из общего курса биологии о главном источнике жизни на земле, Дмитрий предпочитает пить исключительно чистую воду. Для себя выбрал ближайший автоматический киоск на углу рядом с домом, и качеством в целом пока доволен.

Дмитрий Олеле: "Все хорошо, все устраивает. Говорят, те, которые у подъездов ставят автоматы, там она водопроводная, но фильтрованная, а здесь хорошая".

Представители Пермского молодежного центра на один вкус решили не полагаться и в рамках акции «Честный поставщик» провели лабораторное исследование качества воды в нескольких киосках Перми у всех производителей.

Разговор о качестве предоставляемой услуги зашел после принятия в Перми новых правил размещения нестационарных торговых объектов. Сейчас в городе около 400 таких водных киосков и их главное преимущество - шаговая доступность. Чем ближе к покупателю, тем лучше.

Но ближе, не значит лучше. Результаты микробиологической экспертизы подтвердили наличие в пробах у двух из трех поставщиков воды кишечной палочки и синегнойных бактерий.

Андрей Коротин, председатель Пермского молодежного центра: "Вода для питья непригодна. Более того, бактерии, которые обнаружены - это термостойкие бактерии. По их названию, мы понимаем, что даже после кипячения вода непригодна для питья".

По словам экспертов, само по себе наличие бактерий не означает мгновенную эпидемию, развитие болезни здесь, скорее, зависит от состояния организма. Но в любом случае превышение допустимых показателей - это уже серьезное нарушение.

Александр Кышов, заместитель начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Для юридических лиц по данной статье размер штрафа колеблется от 100 до 300 тысяч рублей".

Сейчас данные экспертизы уже переданы в региональный Минпром и Роспотребнадзор. Там инициировали собственные проверки. Так что питьевую воду даже за деньги пока можно считать достаточно условной.

 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 19.06.2018 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пробки и раскопки: придется потерпеть

Футбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

«Амкара» больше нет

В Перми прошел «Бизнес-пикник»

В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Пермский край пришло долгожданное лето

Попытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пробки и раскопки: придется потерпеть

Пермь. Вести-Спорт →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
19.06.2018 в 12:45

Метки: в Перми, Спорт, Общество

У Перми может появиться свой гимн

Рабочая группа Пермской думы подготовила проект изменений в устав города.
19.06.2018 в 12:19

Метки: в Перми, Общество

В Перми откроется МФЦ для мигрантов

Край выстраивает экономически обоснованную миграционную политику.
19.06.2018 в 12:03

Метки: в Перми, Общество

Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

Стали известны результаты анализа воды в городских торговых точках по ее продаже.
19.06.2018 в 11:40

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Пробки и раскопки: придется потерпеть

В Перми ограничили движение сразу на нескольких центральных улицах. Где и что перекроют в ближайшие дни?
19.06.2018 в 11:16

Метки: в Перми, Общество

В России

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Журналисты съезжаются в Пермь со всей страны, чтобы обменяться опытом, повысить профессиональный уровень.
19.06.2018 в 08:32

Метки: в Перми, Общество, В России

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

Закрытое совещание руководства Амкара, которое позиционировалось как решающее, завершилось.
18.06.2018 в 17:33

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Пермь принимает Кубок России по аджилити

16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира.
15.06.2018 в 12:05

Метки: в Перми, В России, Спорт

Чемпионат мира по футболу: болеем за Россию!

В Перми заработали официальные фан-зоны Чемпионата мира по футболу.
15.06.2018 в 09:37

Метки: в Перми, Спорт, В России

За хищение 26 млн экс-министр Прикамья получил условный срок

Ленинский районный суд Перми вынес новый приговор экс-министру связи Прикамья Евгению Балуеву.
15.06.2018 в 09:13

Метки: в Пермском крае, Власть, Преступления, Деньги, В России

Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

У Перми может появиться свой гимнУ Перми может появиться свой гимн

В Перми откроется МФЦ для мигрантовВ Перми откроется МФЦ для мигрантов

Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

Пробки и раскопки: придется потерпетьПробки и раскопки: придется потерпеть

Футбольная лихорадка добралась до Пермского циркаФутбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

«Амкара» больше нет«Амкара» больше нет

В Перми прошел «Бизнес-пикник»В Перми прошел «Бизнес-пикник»

В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодецВ Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Пермский край пришло долгожданное летоВ Пермский край пришло долгожданное лето

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Попытка обгона обернулась многочасовой пробкойПопытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мираВ Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвымПропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работыНа Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы

В Перми выбирали «Лучшего следователя»В Перми выбирали «Лучшего следователя»

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудниковВ Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников

«Амкар» прекращает существование?«Амкар» прекращает существование?

Автомобиль врезался в кафеАвтомобиль врезался в кафе

Барда-зиен - национальный праздник с размахомБарда-зиен - национальный праздник с размахом

«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон

В Красновишерске пропал 6-летний мальчикВ Красновишерске пропал 6-летний мальчик

Открыт авиарейс Пермь - БатумиОткрыт авиарейс Пермь - Батуми

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную