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Пробки и раскопки: придется потерпеть

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раскопки

В Перми ограничили движение сразу на нескольких центральных улицах. Из-за ремонта теплотрассы это произошло на Газеты Звезда и без какого-либо предупреждения на участке 25-го Октября, недалеко от гипермаркета "Семья". Как говорят, это еще не все. Где и что перекроют в ближайшие дни?

Пробки на подъезде к Коммунальному мосту с обеих сторон и не только в часы пик. Ремонт здесь возобновили с новой силой. Две полосы движения перекрыты, на этот раз от середины до конца моста, ближе к правому берегу.

Сергей Макаров, водитель: "Приходится на 15-20 минут больше на дорогу закладывать. Я с пониманием отношусь, что делать, все равно ремонт нужен. Мост не новый".

Если о закрытии моста говорили еще в пятницу, то на Газеты Звезда сегодня полное недоумение. И автомобильный коллапс. Участок от Ленина до Пермской перекрыли в обе стороны, не предупредив водителей.

Оксана Новикова, водитель: "Не предупреждали! Нигде не видела и не слышала. Честно - очень неудобно! Развороты сейчас, переезжать".

раскопки

Аналогичная ситуация на 25-го Октября. Здесь закрыли участок от улицы Малышева до Краснова. В ночь на 19 июня перекроют и улицу Крисанова от Петропавловской до Ленина. Всему виной раскопки, которые проводит Пермская сетевая компания. Так энергетики готовят город к зиме. За лето они планируют переложить 8 км теплосетей.

Михаил Топильский, представить ООО «Пермская сетевая компания»: "Закончен крупный объект по улице Осинская. Следующее, что нас ждет в центре Перми – работы на улице Пермской, отрезки до Ленина с поворотом по Петропавловской до Комсомольского проспекта".

Работают тепловики в тандеме с городской администрацией. Зачастую раскопки синхронизируют с текущим ремонтом дорог.

разметка

А вот до деревни Новоселы Краснокамского района дорожный ремонт не дошел, но разметку здесь начертили - да еще какую: сплошную, яркого цвета и прямо на грунтовой дороге, проехать по которой можно разве что змейкой, если не хотите, конечно, оставить подвеску. Вопрос, будут ли штрафовать за пересечение сплошной, пока остается открытым.

разметка

В сельской местности пробки, конечно, большая редкость, но и на ремонт дороги здесь не надеются.

Водитель: "Реакция, конечно, удивление - кто надоумил по грунтовке начертить разметку?!".

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.06.2018 в 11:16 в рубрике - Вести Пермь

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