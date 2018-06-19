Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Амкара» больше нет

Пробки и раскопки: придется потерпеть →

Футбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

смотреть видео

футбол

Новое шоу представили в Пермском цирке. Экзотические животные, клоуны, всемирно известные номера и "Призрачный гонщик". А еще - футбол. Зрители говорят, что по накалу страстей он где-то не уступает даже Чемпионату мира.

Футбольная лихорадка добралась и до Пермского цирка. Накал страстей на арене ничуть не уступает матчам Чемпионата мира!

Звезды российского цирка, покорившие мир, теперь в Перми. В труппе народные и заслуженные артисты России отвечают за постановку высококлассных номеров.

Это кадры выступления эквилибристов-рекордсменов на перших - специальных шестах. Тройной баланс - высшее достижение в этом жанре.

Алексей Сарач, народный артист России: "В эквилибристике был такой потолок двойной баланс, и надо быть такими идиотами как мы, чтобы попробовать пытаться делать через все препоны перейти".

Также не веришь своим глазам, когда едут медведи на велосипеде. А за ними уморительный гиббон Гоша. Собака-наездник и другие забавные животные подарили детям и взрослым массу позитивных эмоций. А пока артисты готовились к выходу, публику развлекал задорный клоун Игнаша.

Второе отделение открыл «Призрачный гонщик». Кстати, мощный стальной байк - это бывший «Урал».

Венец программы – Кубанские казаки. Обязательная атрибутика Кубанских казаков - бурка и, конечно же, папаха, все это имеет вес, поэтому выполнять трюки становится ещё сложнее.

В зале аншлаг! Поэтому представлений будет больше.

Мария Сумишевская, директор Пермского государственного цирка: "Специально для дачников в 19.00 часов в четверг у нас будет дополнительное представление".

Звезды российского цирка, покорившие мир, умеют делать чудеса. Всё увидеть своими глазами можно до середины июля. 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 19.06.2018 в 10:52 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Амкара» больше нет

В Перми прошел «Бизнес-пикник»

В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Пермский край пришло долгожданное лето

Попытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым

Пермский край. Неделя за 159 секунд

На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Амкара» больше нет

Пробки и раскопки: придется потерпеть →

Обратите внимание

в Перми

Пробки и раскопки: придется потерпеть

В Перми ограничили движение сразу на нескольких центральных улицах. Где и что перекроют в ближайшие дни?
19.06.2018 в 11:16

Метки: в Перми, Общество

Футбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

Накал страстей на арене ничуть не уступает матчам Чемпионата мира!
19.06.2018 в 10:52

Метки: в Перми, Общество, Культура

«Амкара» больше нет

Пермский «Амкар» прекращает свое существование. Такое решение на заседании правления приняло руководство клуба.
19.06.2018 в 10:30

Метки: в Перми, Спорт, в Пермском крае

В Перми прошел «Бизнес-пикник»

Предприниматели Прикамья собрались, чтобы рассказать друг другу о своих идеях, обменяться опытом и задать вопросы власти.
19.06.2018 в 10:05

Метки: в Перми, Власть, Экономика

В Пермский край пришло долгожданное лето

К концу недели синоптики предсказывают настоящую жару.
19.06.2018 в 09:11

Метки: в Перми, Общество

В России

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Журналисты съезжаются в Пермь со всей страны, чтобы обменяться опытом, повысить профессиональный уровень.
19.06.2018 в 08:32

Метки: в Перми, Общество, В России

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

Закрытое совещание руководства Амкара, которое позиционировалось как решающее, завершилось.
18.06.2018 в 17:33

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Пермь принимает Кубок России по аджилити

16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира.
15.06.2018 в 12:05

Метки: в Перми, В России, Спорт

Чемпионат мира по футболу: болеем за Россию!

В Перми заработали официальные фан-зоны Чемпионата мира по футболу.
15.06.2018 в 09:37

Метки: в Перми, Спорт, В России

За хищение 26 млн экс-министр Прикамья получил условный срок

Ленинский районный суд Перми вынес новый приговор экс-министру связи Прикамья Евгению Балуеву.
15.06.2018 в 09:13

Метки: в Пермском крае, Власть, Преступления, Деньги, В России

Лента новостей RSS каналы

Пробки и раскопки: придется потерпетьПробки и раскопки: придется потерпеть

Футбольная лихорадка добралась до Пермского циркаФутбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

«Амкара» больше нет«Амкара» больше нет

В Перми прошел «Бизнес-пикник»В Перми прошел «Бизнес-пикник»

В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодецВ Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Пермский край пришло долгожданное летоВ Пермский край пришло долгожданное лето

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Попытка обгона обернулась многочасовой пробкойПопытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мираВ Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвымПропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работыНа Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы

В Перми выбирали «Лучшего следователя»В Перми выбирали «Лучшего следователя»

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудниковВ Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников

«Амкар» прекращает существование?«Амкар» прекращает существование?

Автомобиль врезался в кафеАвтомобиль врезался в кафе

Барда-зиен - национальный праздник с размахомБарда-зиен - национальный праздник с размахом

«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон«Звоны России»: По Усолью разлился малиновый перезвон

В Красновишерске пропал 6-летний мальчикВ Красновишерске пропал 6-летний мальчик

Открыт авиарейс Пермь - БатумиОткрыт авиарейс Пермь - Батуми

В Пермском крае представили мобильную буровую установкуВ Пермском крае представили мобильную буровую установку

Плоггинг: Бежим и собираем мусорПлоггинг: Бежим и собираем мусор

Купальный сезон: качество воды подвелоКупальный сезон: качество воды подвело

Изгнание клещей: в пермских лесах провели масштабную обработкуИзгнание клещей: в пермских лесах провели масштабную обработку

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную