Футбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

Новое шоу представили в Пермском цирке. Экзотические животные, клоуны, всемирно известные номера и "Призрачный гонщик". А еще - футбол. Зрители говорят, что по накалу страстей он где-то не уступает даже Чемпионату мира.

Футбольная лихорадка добралась и до Пермского цирка. Накал страстей на арене ничуть не уступает матчам Чемпионата мира!

Звезды российского цирка, покорившие мир, теперь в Перми. В труппе народные и заслуженные артисты России отвечают за постановку высококлассных номеров.

Это кадры выступления эквилибристов-рекордсменов на перших - специальных шестах. Тройной баланс - высшее достижение в этом жанре.

Алексей Сарач, народный артист России: "В эквилибристике был такой потолок двойной баланс, и надо быть такими идиотами как мы, чтобы попробовать пытаться делать через все препоны перейти".

Также не веришь своим глазам, когда едут медведи на велосипеде. А за ними уморительный гиббон Гоша. Собака-наездник и другие забавные животные подарили детям и взрослым массу позитивных эмоций. А пока артисты готовились к выходу, публику развлекал задорный клоун Игнаша.

Второе отделение открыл «Призрачный гонщик». Кстати, мощный стальной байк - это бывший «Урал».

Венец программы – Кубанские казаки. Обязательная атрибутика Кубанских казаков - бурка и, конечно же, папаха, все это имеет вес, поэтому выполнять трюки становится ещё сложнее.

В зале аншлаг! Поэтому представлений будет больше.

Мария Сумишевская, директор Пермского государственного цирка: "Специально для дачников в 19.00 часов в четверг у нас будет дополнительное представление".

Звезды российского цирка, покорившие мир, умеют делать чудеса. Всё увидеть своими глазами можно до середины июля.