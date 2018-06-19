«Амкара» больше нет
Пермский «Амкар» прекращает свое существование. Такое решение на заседании правления приняло руководство клуба. Об этом сообщает газета «Спорт-экспресс». На прошлой неделе Российский футбольный союз отказал "Амкару" в выдаче лицензии для участия в предстоящем сезоне в премьер-лиге. Клуб не смог предоставить финансовых гарантий.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми прошел «Бизнес-пикник»
В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец
В Пермский край пришло долгожданное лето
Попытка обгона обернулась многочасовой пробкой
В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»
В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира
Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы
В Перми выбирали «Лучшего следователя»
Добавить комментарий: