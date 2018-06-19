«Амкара» больше нет

Пермский «Амкар» прекращает свое существование. Такое решение на заседании правления приняло руководство клуба. Об этом сообщает газета «Спорт-экспресс». На прошлой неделе Российский футбольный союз отказал "Амкару" в выдаче лицензии для участия в предстоящем сезоне в премьер-лиге. Клуб не смог предоставить финансовых гарантий.