В Перми прошел бизнес-пикник. Представители малого и среднего предпринимательства Прикамья собрались, чтобы рассказать друг другу о своих идеях, обменяться опытом и задать вопросы краевым и городским властям. Какой диалог получился?

Как художник, Наталья Савина замечает красоту, как предприниматель - старается отвечать требованиям времени и не боится рисковать. Именно здесь, на «Бизнес-пикнике», девушка решила рассказать о своём проекте по созданию специальной интернет-площадки, где компании будут обмениваться информацией. Кто лучше работает, тот займёт высшую строчку рейтинга и сможет больше продавать.

Наталья Савина, предприниматель: "Крупные предприятия чаще всего идут по тендерным закупкам, как правило, не обращают внимания на «малышей». Эти встречи помогут объяснить, что мы делаем тоже хорошие, качественные продукты".

Своими идеями предприниматели Прикамья смогли поделиться на Бизнес-пикнике, подготовленном общественной организацией «Опора России».

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

"Малый бизнес заполняет своей энергией, своим капиталом, и это начинает генерить новые смыслы, новые предпринимательские проекты".

«Городское предпринимательство» - тема отдельной секции. И в шаговой доступности - конкретные примеры.

Сейчас эти ребята готовят бургеры, а буквально через несколько минут отправятся рассказать, как превратить маленькое кафе в большое прибыльное дело. Так что пикник - та площадка, где о бизнесе можно не только услышать, но и попробовать его на вкус.

Предприниматели могли задать вопросы городским и региональным властям, а также высказать мнение. К примеру, о том, что прогрессивный бизнес начинается там, где ухоженная и чистая территория.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Любое преображение пространства стимулирует трафик - трафик пешеходов, трафик жителей, а это совершенно очевидно - появление тех объектов, которые сейчас популярны. Это кофейные, чайные".

Сегодня в регионе около 70 тысяч компаний, представляющих малый и средний бизнес, которые и сами стали частью городского пространства.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Как для края очень важно развитие малого бизнеса, так и для бизнеса важно, чтобы край и города развивались, чтобы создавались новые объекты, чтобы было благоустройство. Мы видим на примере столицы нашей страны, насколько приведение в порядок, изменение городской среды дало толчок развитию бизнеса. Планируем вкладывать и наращивать темпы именно в город, в города, в благоустройство, в городскую среду".

Своим шансом воспользовалась и Наталья: на площадке для бизнес-свиданий она рассказала о своей идее и нашла первых клиентов. По другому девушка взглянула и на пермский мост, который для нее теперь не просто часть красивого пейзажа, но и символ удачного старта.