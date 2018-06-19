В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец
Погибшим обнаружили в Красновишерске пропавшего накануне шестилетнего мальчика. Как сообщает Следственный комитет, ребенок ушел погулять без присмотра взрослых во двор и не вернулся. Его искали почти сутки, нашли тело в открытом канализационном колодце с водой, буквально в 70 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предстоит выяснить, почему колодец стоял без крышки, а также были ли у родителей проблемы с алкоголем.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе осмотра на месте видимых телесных повреждений, указывающих на то, что ребенок стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы".
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