В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

Погибшим обнаружили в Красновишерске пропавшего накануне шестилетнего мальчика. Как сообщает Следственный комитет, ребенок ушел погулять без присмотра взрослых во двор и не вернулся. Его искали почти сутки, нашли тело в открытом канализационном колодце с водой, буквально в 70 метрах от дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Предстоит выяснить, почему колодец стоял без крышки, а также были ли у родителей проблемы с алкоголем.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "В ходе осмотра на месте видимых телесных повреждений, указывающих на то, что ребенок стал жертвой насильственного преступления, не обнаружено. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы".