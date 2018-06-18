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В Пермском крае представили мобильную буровую установку

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Геологическим бурением в Пермском крае займутся с использованием установок, разработанных у нас же. Первые образцы уже проходят полевые испытания, как утверждают специалисты, весьма успешно. В первую очередь, такая установка необходима для бурения геологоразведочных скважин, для изучения свойств полезных ископаемых, но и промышленное использование не исключено.

Своеобразная премьера на глубине почти 450 метров. В качестве режиссёра - машинист Иван Чемыртан. На сцене - уникальная для России буровая установка. Главное преимущество - мобильность: работать может как от электросети, так и от дизеля - там, где электричество недоступно. В отличие от аналогов, компактна, а для перемещения не нужна тяжёлая техника.

Иван Чемыртан, машинист буровой установки участка рудника ООО "ЕвроХим-УКК": "Сейчас машина полностью на своём ходу, манёвренная, в любое место могу сам подъехать, пробурить скважину".

Сейчас продолжаются испытания, установка работает на 50% от проектной мощности, однако уже сейчас впечатляют даже специалистов.

Эти образцы керна затем отправятся в лабораторию. Какой из них красивее - тут на вкус и цвет, но более ценный - точно красный. Здесь высокое содержание сильвинита. Ну, а в этом образце преимущественно соль и глина.

Вот так выглядит сильвинитовый пласт целиком. Это главное сырье для получения хлористого калия, который в дальнейшем превратится в калийное удобрение. Но это - теория, которой разработчикам мобильной буровой установки - пермским конструкторам - было явно недостаточно.

Данил Адилов, главный конструктор АО «Пермский научно-исследовательский технологический институт»: "Парни, которые создавали эту машину, стали буквально шахтёрами, жили в шахте, смотрели условия работы, разговаривали с шахтёрами".

В итоге получилась установка, отвечающая конкретным требованиям конкретного предприятия. Цену, правда, пока не озвучивают, но, по словам экспертов, стоит такой агрегат в два раза дешевле зарубежных аналогов. Кроме того, работать он может в местах с высоким скоплением метана, а это уже безопасность всего предприятия.

Максим Грымзин, заместитель начальника рудника по производству ООО "ЕвроХим-УКК": "Это максимальная глубина бурения - мы заявляли до 100 метров, и эта машина позволяет пробуривать до 100 метров и отбирать керн. Отбирать керн именного того диаметра, который необходим".

В августе заказчик и разработчики намерены завершить испытания и запустить установку в круглосуточном режиме. Впрочем, она уже вписалась во впечатляющий пейзаж шахты.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Наука и техника

Опубликовано: 18.06.2018 в 11:37 в рубрике - Вести Пермь

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