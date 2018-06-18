Плоггинг: Бежим и собираем мусор

Новая мода в уборке городского мусора. Сам процесс зовется плоггингом, по сути, это гибрид здорового образа жизни и экологической позиции человека.

Плоггинг - это совершенно несложно. Нужно только хорошо подготовиться. Взять с собой перчатки и большие пакеты. Подойдет и обычная, но лучше спортивная форма. И конечно, хорошая разминка, ведь предстоит пробежка.

В сущности плоггинг – это некий сплав спорта и заботы об экологии. С физиологической точки зрения пробежка плюс упражнения, наклоны или приседания. Практический смысл – уборка мусора. Причем, как говорят организаторы, собирать стараются раздельно.

Наталья Балашова, организатор акции: "Плоггинг – мы бежим и собираем мусор попутно. Сегодня действительно в Перми это первая пробежка такого рода. Обязательно сортировать. У нас отдельно будет собран пластик, отдельно бытовые отходы".

Родиной плоггинга считается Швеция. Сейчас движение набирает популярность и в других европейских странах. Плоггеры-пермяки заявляют, что ни много, ни мало, а в России они первыми решили присоединиться к «чистой инициативе».

Мария Шелемехова, участница акции: "У меня два увлечения – бег и экология. И тут как раз такое сочетание, решила попробовать".

Что касается сегодняшнего мероприятия, то на него собралось около 20 человек. Кстати, после того как мусор был собран, а его собрали около 40-50 пакетов, решено было устроить пикник, и за собой, естественно, все убрать.

Еще одна фишка плоггинга – нужно сфотографировать «улов» и выложить в социальные сети, чтобы привлечь к «чистой инициативе» как можно больше сторонников.