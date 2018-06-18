Купальный сезон: качество воды подвело
В Перми официально открылся купальный сезон. Хотя на городских пляжах нет отдыхающих, спасатели заступили на дежурство. Накануне надзорные органы проверили благоустройство и техническое оснащение зон отдыха. Здесь нареканий нет. А вот качество воды вновь подвело. Ни одно санкционированное место не рекомендовано для водных процедур, о чём, кстати, указывают соответствующие аншлаги. Всего в краевой столице организовано пять мест отдыха у воды. Кстати, пляж по линии улицы Кировоградской в Кировском районе в отличие от остальных открылся с некоторыми ограничениями, так как там пока «высокая» вода.
Ирина Пименова, и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми: "Пока прием места для купания в Кировском районе переносится на более поздний срок, потому что связано с работой КамГЭС, вода там еще стоит. Но несмотря на это, там и пост выставлен, и спасатели дежурят".
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