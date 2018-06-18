Изгнание клещей: в пермских лесах провели масштабную обработку

Пермь стала безопасней для отдыха в городских лесах и парках. В городе закончилась обработка этих мест от клещей. На фоне растущей клещевой активности горожан это может успокоить, хотя и не дает 100 процентной гарантии.

Окончание обработки Черняевского леса Любовь Фурашова вместе с сыном ждали несколько недель. Ежедневные прогулки с коляской на свежем воздухе рекомендовал врач, но ходить все время приходилось рядом с домом. Главное опасение - это клещи.

Любовь Фурашева, житель г. Перми: "Мы ждали, когда будет проведена обработка от клещей. Был вывешен график, когда можно заходить после обработки. В это время не гуляли".

Вадим Саначёв - лесничий одного из самых крупных зеленых насаждений в черте Перми - Черняевского леса, рассказывает, где в первую очередь прошла обработка. Экологические и туристические тропы, обочины асфальтовых дорог и места массового скопления людей. Но даже это не может дать 100-процентной гарантии того, что здесь нельзя поймать клеща.

Вадим Саначёв, лесничий: "Держится обработка до конца сезона, до сентября должна держаться. Надо все равно заботиться о личной безопасности – светлая одежда, на ней можно вовремя увидеть клеща".

Только за прошлую неделю в медицинские организации Пермского края обратилось 1500 человек, это меньше чем в прошлом году. Но и эпидемиологи, и специалисты пока в ожидании - с наступлением теплой погоды активность клещей будет только расти.

С начала сезона клещевой активности в медицинские учреждения Пермского края обратилось почти 8 тысяч человек. Из всего массива сданных клещей только 2% были носителями вируса.

В этом году акарицидной обработке подверглось 1 300 гектаров леса. Сейчас безопасно прогуляться можно в черте охраняемой природной территории «Липовая гора», дорожно-тропиночной сети возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также в Левшино, Курье и Черняевском лесу.