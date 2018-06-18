← В Перми стартует фестиваль «Щит России»
Изгнание клещей: в пермских лесах провели масштабную обработку →
Край берет под крыло молодых футболистов
К событию, которое на фоне Чемпионата мира по футболу звучит громко. В Перми определились с судьбой более 700 воспитанников центра подготовки молодых футболистов. В последнее время здесь испытывали серьезные проблемы с финансированием. Теперь центр будет зваться академией, а деньги уже гарантирует краевой бюджет
Черно-белые фотографии, кубки, медали и даже бутсы 50-х годов - все это хранится в музее краевой футбольной федерации. А это уже витрина с наградами юных спортсменов. Их могло бы быть и больше - говорит руководитель центра подготовки молодых футболистов Алексей Николаев.
Алексей Николаев, директор Пермского центра подготовки молодых футболистов: "Тот уровень подготовки, который мог бы быть в нашем центре, он был недостаточным из-за того финансового состояния, которое было у нас в центре. Многие турниры мы ездим за счет родителей, форма покупается крайне редко для центра, для детей".
И это при том, что среди воспитанников - а их сейчас почти 700 человек - есть и чемпионы страны. В финале чемпионата, который проходил в Костроме, пермяки обыграли команду Москвы со счетом 1:0. Результат готовы повторить, - заявляют ребята.
То, что раньше называлось Центром подготовки молодых футболистов, теперь станет Академией. Главное отличие - надежное финансирование, которое на себя возьмет краевой бюджет. А это - расходы для тренировок на домашней площадке и участия команд в турнирах. А раз деньги бюджетные - каждый вложенный рубль должен измеряться пользой для жителей края. К поддержке команд - профессиональных и любительских - подключится и бизнес.
Антон Клепиков, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края: "Ключевая цель - сохранить кадры. Это и есть тот лифт, который сейчас формируется краевым правительством - от маленьких совсем спортсменов до молодежной сборной Пермского края, я думаю, что именно пермские ребята будут играть там".
Пока в Чемпионате третьей футбольной лиги мы делим 3 и 4 места. Но как говорят тренеры, в этом году у ребят есть все шансы стать чемпионами.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми стартует фестиваль «Щит России»
Лето, ты к нам надолго?
Успеть до 1 сентября
«Песнь Песней»: Платья из драгоценных нитей
Еще не вечер!
На Дягилевском фестивале зрителям выдадут подушки и одеяла
На трассе «Пермь-Кунгур» столкнулись фура и легковушка
Опять пробки: ремонт на Коммунальном мосту продолжается
Губернатор в гостях у ветерана
Пермский аэропорт украсил рояль
Добавить комментарий: