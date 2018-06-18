Край берет под крыло молодых футболистов

К событию, которое на фоне Чемпионата мира по футболу звучит громко. В Перми определились с судьбой более 700 воспитанников центра подготовки молодых футболистов. В последнее время здесь испытывали серьезные проблемы с финансированием. Теперь центр будет зваться академией, а деньги уже гарантирует краевой бюджет

Черно-белые фотографии, кубки, медали и даже бутсы 50-х годов - все это хранится в музее краевой футбольной федерации. А это уже витрина с наградами юных спортсменов. Их могло бы быть и больше - говорит руководитель центра подготовки молодых футболистов Алексей Николаев.

Алексей Николаев, директор Пермского центра подготовки молодых футболистов: "Тот уровень подготовки, который мог бы быть в нашем центре, он был недостаточным из-за того финансового состояния, которое было у нас в центре. Многие турниры мы ездим за счет родителей, форма покупается крайне редко для центра, для детей".

И это при том, что среди воспитанников - а их сейчас почти 700 человек - есть и чемпионы страны. В финале чемпионата, который проходил в Костроме, пермяки обыграли команду Москвы со счетом 1:0. Результат готовы повторить, - заявляют ребята.

То, что раньше называлось Центром подготовки молодых футболистов, теперь станет Академией. Главное отличие - надежное финансирование, которое на себя возьмет краевой бюджет. А это - расходы для тренировок на домашней площадке и участия команд в турнирах. А раз деньги бюджетные - каждый вложенный рубль должен измеряться пользой для жителей края. К поддержке команд - профессиональных и любительских - подключится и бизнес.

Антон Клепиков, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края: "Ключевая цель - сохранить кадры. Это и есть тот лифт, который сейчас формируется краевым правительством - от маленьких совсем спортсменов до молодежной сборной Пермского края, я думаю, что именно пермские ребята будут играть там".

Пока в Чемпионате третьей футбольной лиги мы делим 3 и 4 места. Но как говорят тренеры, в этом году у ребят есть все шансы стать чемпионами.