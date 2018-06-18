В Перми стартует фестиваль «Щит России»
С 19 по 21 июня в Перми пройдет 21-й Межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопередач «Щит России». О программе фестиваля рассказывает советник регионального департамента ВГТРК Валерий Сергеев.
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