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Лето, ты к нам надолго?

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Самая холодная весна и лето за последнее 37 лет, такое заявление сделали в ГИС-Центре ПГНИУ. По словам метеорологов, в Прикамье начиная с апреля, наблюдается крупная природная аномалия. В воскресенье началось постепенное потепление до +15. В понедельник столбик термометра дойдет до отметки +20С.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "3,5 месяца подряд у нас наблюдается практически непрерывное арктическое вторжение, причем ситуация меняется в атмосфере. Например, май был очень холодный в Сибири, июнь – достаточно прохладный на европейской территории. А вот на Урале не меняется ничего. Даже, несмотря на потепление на следующей неделе, нельзя говорить, что на этом холода заканчиваются, они могут снова вернуться".

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 18.06.2018 в 09:36 в рубрике - Вести Пермь

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