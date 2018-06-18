Лето, ты к нам надолго?

Самая холодная весна и лето за последнее 37 лет, такое заявление сделали в ГИС-Центре ПГНИУ. По словам метеорологов, в Прикамье начиная с апреля, наблюдается крупная природная аномалия. В воскресенье началось постепенное потепление до +15. В понедельник столбик термометра дойдет до отметки +20С.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "3,5 месяца подряд у нас наблюдается практически непрерывное арктическое вторжение, причем ситуация меняется в атмосфере. Например, май был очень холодный в Сибири, июнь – достаточно прохладный на европейской территории. А вот на Урале не меняется ничего. Даже, несмотря на потепление на следующей неделе, нельзя говорить, что на этом холода заканчиваются, они могут снова вернуться".