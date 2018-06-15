На площади Дружбы снесли торговые киоски
На площади Дружбы в Перми снесли торговые павильоны. Связано это с тем, что в городе введены новые правила установки подобных объектов. Местный мини-рынок в итоге оказался вне закона.
Еще вчера в этом павильоне можно было купить свежие овощи, чуть дальше постельное белье, трикотаж. Теперь рынок демонтируют, товар арендаторы вывезли, строители приступили к разборке стен.
Новый список размещения нестационарных торговых объектов городские власти утвердили в ноябре прошлого года. Тогда стало ясно, что мини-рынок на Дружбе в этот список не попал. Арендаторы до последнего думали, что их это не коснется, и многие продолжают работать сейчас. Как поясняют сами продавцы, будут работать до тех пор, пока не распродадут весь товар. До конца июня все торговые павильоны с площади Дружбы должны быть убраны. Сразу после этого городские власти обещают приступить к благоустройству улицы Крупской.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Новости культуры
Центр подготовки молодых футболистов «Амкар» переведут в краевую собственность
Пермь принимает Кубок России по аджилити
В Прикамье потратят 2 млрд на ремонт больниц и закупку оборудования
К ЧМ в Перми появились тематические граффити
Фестиваль, который сделан с любовью
Предсказание кошки-оракула к Чемпионату мира по футболу
Чемпионат мира по футболу: болеем за Россию!
За хищение 26 млн экс-министр Прикамья получил условный срок
Жители Новых Лядов отметили День рождения поселка
Добавить комментарий: