На площади Дружбы снесли торговые киоски

На площади Дружбы в Перми снесли торговые павильоны. Связано это с тем, что в городе введены новые правила установки подобных объектов. Местный мини-рынок в итоге оказался вне закона.

Еще вчера в этом павильоне можно было купить свежие овощи, чуть дальше постельное белье, трикотаж. Теперь рынок демонтируют, товар арендаторы вывезли, строители приступили к разборке стен.

Новый список размещения нестационарных торговых объектов городские власти утвердили в ноябре прошлого года. Тогда стало ясно, что мини-рынок на Дружбе в этот список не попал. Арендаторы до последнего думали, что их это не коснется, и многие продолжают работать сейчас. Как поясняют сами продавцы, будут работать до тех пор, пока не распродадут весь товар. До конца июня все торговые павильоны с площади Дружбы должны быть убраны. Сразу после этого городские власти обещают приступить к благоустройству улицы Крупской.