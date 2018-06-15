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Пермь. Новости культуры
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- От актуального театра до мировых музыкальных премьер. Театральные критики называют программу Дягилевского фестиваля сенсационной. Открывает ее премьера - драматическая оратория «Жанна на костре» - совместная работа Пермской оперы и театрами Базеля и Лиона.
-В Центральном выставочном зале презентовали проект «Песнь Песней». Это инсталляции художницы Елены Ткаченко, сплетенные из тысячи нитей и изготовленные под впечатлением от работ классика живописи – Рембрандта.
- В Пермском театре юного зрителя сыграли премьерный спектакль «Еще не вечер» по пьесе известного белорусского драматурга Алексея Дударева, лирическую комедию поставил Народный артист РФ Михаил Скоморохов, ассистировал ему Владимир Прозоров.
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