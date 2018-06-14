У «Амкара» отозвали лицензию

Российский футбольный союз отозвал лицензию у ФК «Амкара» на спортивный сезон 2018-2019 гг. Об этом сегодня сообщает официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги со ссылкой на начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина.

Футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году, в российской футбольной Премьер-лиге - с 2004. Современные проблемы клуба связывают с финансовой деятельностью.

Евгений Летин, начальник отдела лицензирования РФС: «В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и существенной просроченной задолженностью принято решение отозвать лицензию у футбольного клуба «Амкар» (г. Пермь) на спортивный сезон 2018-2019 гг.»