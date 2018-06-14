Прогноз не помеха: В Перми открылся купальный сезон

В Перми прошла официальная приемка городских пляжей, на 15 июня в городе намечено открытие сезона. Состоится оно безотносительно прогнозов синоптиков, так что в местах массового отдыха людей на воде все должно работать, как положено. Как именно?

Боня и Кузьмич доказали - на суровое уральское лето можно взглянуть оптимистично. И как бы ни кутались пермяки в тёплые куртки, городские пляжи готовы принять их с 15 июня. Здесь можно заниматься спортом, играть на площадках и просто гулять. Сегодня же началась приёмка мест отдыха у воды.

Всего в Перми организовано 5 пляжей - в Мотовилихе, Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском районах и в посёлке Новые Ляды. Их готовность оценивают представители Госинспекции по маломерным судам, Роспотребнадзора и городского управления по развитию потребительского рынка.

Ирина Пименова, и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми: "Пробы песка и пробы воды - это основные требования. В ходе приёмки, если каких-то документов не хватает, они в максимально сжатые сроки должны их предоставить. Должно быть заключение о возможности пребывания людей".

На пляжах должны появиться таблички с правилами поведения, а также аншлаги, запрещающие купание. Хотя желающих окунуться в воду пока не наблюдается, спасатели, тем не менее, обязаны приступить к работе.

Тренд этого июня - дождевик вместо купальника: можно выбрать любой цвет и фасон, на заклёпках или без. И как показывает практика, доступны те же развлечения, что и летом.

В Свердловской области холодное лето уже не первый год вдохновляет участников конкурса «Семья под зонтиком». Каждый создаёт свой яркий шедевр. У пермяков есть возможность провести время активно: так, на пляже КамГЭС в этом году большой выбор площадок.

Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района: "Площадка с уличными тренажёрами, волейбольная площадка, площадка для регбола - это смесь регби и баскетбола".

Потепление до 20 градусов ожидается только к началу следующей недели. Но каким бы ни был прогноз погоды, на пермских пляжах можно найти занятие по душе, либо сохранить на память видео- и фотомгновения холодного июня.