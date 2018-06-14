День города: До 300-летия Перми остается 5 лет

Последний юбилей перед трехсотлетием. Накануне Пермь отметила День России и День города, при этом 295-й День рождения прошел под девизом «Без пяти триста».

Так традиционно, день рождения Перми начинают отмечать еще накануне - в Первогороде. Угощение, веселье, чествование отличившихся за год горожан, а еще ожившие маски - символы карнавала и фейерверк. У Василия Татищева всегда много гостей.

С этого момента начинается отсчет обратного времени. До 300-летия Перми остается 5 лет. 5 лет плодотворной работы для того, чтобы воплотить задуманные проекты и сделать город еще лучше.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Нам предстоит решить очень большие задачи, многие из которых давно стоят на повестке города - и строительство театра, и строительство художественной галереи, зоопарка. У нас сейчас действительно есть все возможности для преобразования города".

В этот день пространство на эспланаде стало Площадью искусств - представлены были различные жанры и виды. От циркового и кино, до танцевального и спортивного.

Свои умения демонстрировали и кузнецы - «Горнило Сварога» уже по традиции собрал лучших мастеров России. Всего за день на праздничных мероприятиях в центре города и районах побывало 154 тысячи человек.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Город молод душою, красив, умен, образован, очень талантлив, полон сил и энергии, и конечно, это все благодаря жителям, которые сегодня в нашем городе строят дороги, учат детей, строят новые детские сады и школы".

Продолжилось празднование карнавальным шествием «Пермское яркое».

Карнавальное шествие начинается, и первой по традиции на улице Ленина появляется коробка «Пермское яркое». Сегодня ее сопровождают мыльные пузыри. И конечно, главный символ юбилея 295 лет Перми - «Без пяти триста».

Пермь - яркая, чудесная, индустриальная, семейная и, наконец, гостеприимная. Карнавальные коробки отразили, пожалуй, лучшие качества не только города, но в первую очередь его жителей.

Хэдлайнером большого праздничного концерта уже на эспланаде в этом году стала Елка. Ее хитам «Провансу» и «Навсегда» пермяки подпевали хором.

И по традиции, в юбилейный год праздник завершил фейерверк. Для зрителей оборудовали сразу несколько площадок, где залпы сопровождала музыка. Но, как оказалось на практике, праздничный салют было видно и слышно практически со всех точек именинницы Перми.