Коммунальный мост пока не закрыли
Пермский коммунальный мост, если точнее половину, на которой еще не было ремонта, решено не закрывать как минимум до полудня четверга. Предварительно на это время запланировано возобновление ремонта. И на довольно длительный срок - до начала сентября. Это уже второй этап работ. Дорожникам предстоит укрепить бетонное основание моста, уложить новый асфальт на две из четырех полос.
А вот проезд по улице Героев Хасана в районе развязки с Транссибирской магистралью сегодня был открыт. Напомню, в праздничные дни движение полностью перекрывали. Сейчас строители заняты переносом коммуникаций и подготовкой грунтового основания для проезжей части. По итогам масштабной реконструкции количество полос под новой эстакадой должно увеличиться до четырех.
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