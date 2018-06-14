БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ПЕРМИ!

14 ИЮНЯ В ГОРОДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕ ФАН - ЗОНЫ

В Перми сегодня откроются две фанзоны Чемпионата мира по футболу - 2018. Одна - на стадионе на стадионе «Юность», другая в фойе УДС «Молот». Фан-зона на стадионе "Юность" откроется в 19:00 - за час перед началом матча между сборными России и Саудовской Аравией, которые откроют Чемпионат.