Болеем за наших!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ПЕРМИ!
14 ИЮНЯ В ГОРОДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕ ФАН - ЗОНЫ
В Перми сегодня откроются две фанзоны Чемпионата мира по футболу - 2018. Одна - на стадионе на стадионе «Юность», другая в фойе УДС «Молот». Фан-зона на стадионе "Юность" откроется в 19:00 - за час перед началом матча между сборными России и Саудовской Аравией, которые откроют Чемпионат.
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