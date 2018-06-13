Микрорайон Новобродовский попал в клип звезды

В пермском микрорайоне Новобродовский в День России тоже принимали звездную гостью. Вика Воронина, известная по группе "Пропаганда", выступила здесь с сольным концертом абсолютно бесплатно.

Белый кабриолет привозит на местный стадион столичную звезду. Это еще не концерт, а одна из частей сложного процесса съемок нового клипа, который целиком и полностью будет наполнен пермскими пейзажами. В новом хите Вики Ворониной есть слова «ты едешь по компросу» и их уже визуализировали. Новобродовский - площадка для другой сцены.

Вика Воронина, певица, автор песен. «Не буду раскрывать все тайны. В общем, мне нужна локация, которая как бы переносит меня из города в лес, и должно быть ощущение, что из ниоткуда в лесу появляется сцена».

И конечно зрители. В Новобродовском живет лучшая подруга Вики Ворониной, она уговорила певицу снимать клип здесь, и в итоге жители получили на день России свою собственную звезду и многими любимые песни.

Андрей Беляев настоящий старожил, в 90-м году получил участок от завода в гуще леса, вместе с соседями расчищал его, корчевал пни. Советский союз рухнул, участки остались. Дороги и электричество проводили сюда сами. То, что сегодня называется микрорайоном Новобродовский и входит в состав Перми, власти полноценно признали только в 2010 году. К тому времени, большинство жителей уже успели отстроиться сами и приступили к строительству поселка.

Ринат Гисматуллин, председатель ТОС «Новобродовский»: «Здесь живут обычные люди, которые умеют и хотят трудиться на своей земле, строить на своей земле свой дом для своей семьи».

И праздники они себе устраивают сами. Здесь вообще многие вопросы решают по-соседски, сообща или вскладчину. А еще здесь изобрели свой собственный творческий способ обращения к муниципальным властям. Клип "Ново-Бродовский это Пермь" в свое время взорвал пермское интернет пространство.

В 20015 году жители Новобродовского своим нашумевшим клипом решили транспортную, дорожную и отчасти проблему с нестабильным электроснабжением. У этого мероприятия какой-то подобной особой цели нет, хотя задач еще очень много.

Однако Вика Воронина написала песню про Новобродовский, и вот-вот она появится на радио. Значит, что-то все-таки будет.