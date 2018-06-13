Гимназисты тоже любят футбол

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флешмоб шарики

Необычную акцию устроили ученики Дягилевской гимназии в Перми. С воздушным шарами они выстроились в виде государственного флага. Такой флешмоб приурочили ко Дню России и к наступающему чемпионату мира по футболу. 

Самые маленькие учащиеся Дягилевской гимнази решили отметить день России вот таким образом. Взяли в руки воздушные шарики, выстроились в цвет государственного флага и решили и в определенный момент запустить бело-сине-красную палитру в небо. 

Праздник День России раньше назывался День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. И только в 2002 году появилось уже привычное нам словосочетание День России.

А ещё акцию приурочили к чемпионату мира по футболу в России, который стартует уже в этот четверг. В матче-открытии наша сборная сразится с Саудовской Аравией.  Для ребят это событие тоже большой праздник.

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 13.06.2018 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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