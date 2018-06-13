«Восточные ворота» Перми открыли
В Перми возобновили движение по улице Героев Хасана, в районе ее пересечения с Транссибирской магистралью. Участок был полностью перекрыт для того, чтобы разобрать старый путепровод, по которому раньше проходила железная дорога. Будут ли продолжаться ограничения в движении и когда обещают закончить большую стройку, узнал Данил Гусельников.
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