«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита





Сегодня в Пермской краевой клинической больнице состоится награждение победителей I этапа Всероссийского конкурса «Врач года». В этом году победителей выберут в 10 номинациях, таких, как лучший хирург или терапевт. Также будет вручена особая награда - «За верность профессии».