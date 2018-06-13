«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита
Сегодня в Пермской краевой клинической больнице состоится награждение победителей I этапа Всероссийского конкурса «Врач года». В этом году победителей выберут в 10 номинациях, таких, как лучший хирург или терапевт. Также будет вручена особая награда - «За верность профессии».
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