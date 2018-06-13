Пермь. Новости культуры
Темы выпуска:
- В театре танца Ляллен закрылся очередной театральный сезон. В этот раз новая программа называлась "С Новым… летом".
- Состоялось долгожданное открытие памятника замечательному актеру Георгию Буркову. На днях ему исполнилось бы 85 лет.
- 8 и 9 июня в Чайковском проходит закрытие XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».
- 8 июня 1958 года 60 лет назад в столице Прикамья начало своё вещание пермское телевидение. Первый эфир длился всего 5 часов - это был фильм "Карнавальная ночь", концерт из студии и несколько детских фильмов. А что представляет собой телевидении сегодня?
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В День города концерт длился 10 часов
Можно ли отдыхать на пермских пляжах?
Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие
Вести Пермь. События недели
На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды
В Перми возобновляются работы на Коммунальном мосту
«Ночь в архиве» посвятили автомобилям
Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми
Как пермяки отметили Всемирный день вязания
Чем удивлял пермяков Красноярский театр кукол
Добавить комментарий: