Пермь. Новости культуры

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- В театре танца Ляллен закрылся очередной театральный сезон. В этот раз новая программа называлась "С Новым… летом".

- Состоялось долгожданное открытие памятника замечательному актеру Георгию Буркову. На днях ему исполнилось бы 85 лет.

- 8 и 9 июня в Чайковском проходит закрытие XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».

- 8 июня 1958 года 60 лет назад в столице Прикамья начало своё вещание пермское телевидение. Первый эфир длился всего 5 часов - это был фильм "Карнавальная ночь", концерт из студии и несколько детских фильмов. А что представляет собой телевидении сегодня?