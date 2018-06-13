Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

Пермь. Новости культуры →

В День города концерт длился 10 часов

смотреть видео

хор

В полдень начался концерт у Театра-Театра. Друг друга сменяли разноплановые группы и артисты. Сам сценический комплекс был исполнен в стилистике античного храма, потому особое внимание уделялось выступлению хоровых коллективов. Завершилось всё выступлением популярной певицы Ёлки. Концертная программа длилась более 10 часов.

 Александр Трифонов, артист хора «Млада»: "В день города и в День России выступать почётно - мы все это прекрасно понимаем. И оставляет какие-то впечатления очень тёплые в сердце".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.06.2018 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие

Вести Пермь. События недели

На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды

В Перми возобновляются работы на Коммунальном мосту

«Ночь в архиве» посвятили автомобилям

Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми

Как пермяки отметили Всемирный день вязания

Чем удивлял пермяков Красноярский театр кукол

Баскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гость


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

Пермь. Новости культуры →

Обратите внимание

в Перми

«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита

В Пермской краевой клинической больнице состоится награждение победителей I этапа Всероссийского конкурса «Врач года».
13.06.2018 в 11:12

Метки: в Перми, Здоровье, Общество

Пермь. Новости культуры

Обзор главных культурных событий региона.
13.06.2018 в 10:52

Метки: в Перми, Культура, Общество

В День города концерт длился 10 часов

Друг друга сменяли разноплановые группы и артисты. Завершился большой концерт выступлением певицы Ёлки.
13.06.2018 в 10:35

Метки: в Перми, Культура, Общество

Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

Сегодня пройдет приемка большинства пермских мест массового отдыха у воды.
13.06.2018 в 10:14

Метки: в Перми, Общество

Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие

В этом году карнавальное шествие впервые провели в вечернее время.
13.06.2018 в 09:57

Метки: в Перми, Общество

В России

«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями

19 июня 2018 года в городе Перми вновь стартует фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
11.06.2018 в 10:19

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

6 миллионов россиян стали кандидатами в присяжные заседатели

Непрофессиональные арбитры будут рассматривать дела не только в судах высшей инстанции, но и в районных, и в городских.
08.06.2018 в 15:21

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, В России

Как Денис Шведов покорил любимую малосольными огурцами

Читайте в свежем номере газеты Эфир!
08.06.2018 в 08:51

Метки: В России, СМИ, Кино, Анонс

Стартовала продажа билетов на решающий матч

Отборочный матч к Чемпионату мира по гандболу 2019 года между мужскими командами России и Чехии пройдет в Перми 12 июня.
07.06.2018 в 17:04

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Ушки на макушке: физические наказания и школьный буллинг

Что делать, если ребенка травят в школе?
07.06.2018 в 15:04

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита«Врач года»: в Перми выберут главного Айболита

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В День города концерт длился 10 часовВ День города концерт длился 10 часов

Можно ли отдыхать на пермских пляжах?Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

Кульминацией Дня города стало карнавальное шествиеКульминацией Дня города стало карнавальное шествие

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звездыНа пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды

В Перми возобновляются работы на Коммунальном мостуВ Перми возобновляются работы на Коммунальном мосту

«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями

Как Пермь отметит День России и День городаКак Пермь отметит День России и День города

В Перми пройдет Фестиваль водных фонариковВ Перми пройдет Фестиваль водных фонариков

Инспекторы ГИБДД поймали браконьераИнспекторы ГИБДД поймали браконьера

«Ночь в архиве» посвятили автомобилям«Ночь в архиве» посвятили автомобилям

Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в ПермиПрочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми

Как пермяки отметили Всемирный день вязанияКак пермяки отметили Всемирный день вязания

Чем удивлял пермяков Красноярский театр куколЧем удивлял пермяков Красноярский театр кукол

Баскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гостьБаскетбольный турнир «Кубок Победы» посетит особый гость

«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла«Автограффия»: В Перми распишут бочки из-под моторного масла

Лесные пожарные Прикамья состязались за звание лучшегоЛесные пожарные Прикамья состязались за звание лучшего

В Оханске полицейские спасли на пожаре семьюВ Оханске полицейские спасли на пожаре семью

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

«Умный спорт» в школах, дворах и парках«Умный спорт» в школах, дворах и парках

В День России запрещена продажа алкоголяВ День России запрещена продажа алкоголя

В Пермь съехались набираться опыта законодатели со всего ПФОВ Пермь съехались набираться опыта законодатели со всего ПФО

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную