В День города концерт длился 10 часов

В полдень начался концерт у Театра-Театра. Друг друга сменяли разноплановые группы и артисты. Сам сценический комплекс был исполнен в стилистике античного храма, потому особое внимание уделялось выступлению хоровых коллективов. Завершилось всё выступлением популярной певицы Ёлки. Концертная программа длилась более 10 часов.

Александр Трифонов, артист хора «Млада»: "В день города и в День России выступать почётно - мы все это прекрасно понимаем. И оставляет какие-то впечатления очень тёплые в сердце".