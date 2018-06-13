В День города концерт длился 10 часов
В полдень начался концерт у Театра-Театра. Друг друга сменяли разноплановые группы и артисты. Сам сценический комплекс был исполнен в стилистике античного храма, потому особое внимание уделялось выступлению хоровых коллективов. Завершилось всё выступлением популярной певицы Ёлки. Концертная программа длилась более 10 часов.
Александр Трифонов, артист хора «Млада»: "В день города и в День России выступать почётно - мы все это прекрасно понимаем. И оставляет какие-то впечатления очень тёплые в сердце".
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