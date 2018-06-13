Можно ли отдыхать на пермских пляжах?
Сегодня пройдет приемка большинства пермских мест массового отдыха у воды. Пляж в Новых Лядах проинспектируют 14 июня. Готовность к сезону проверит комиссия в составе представителей МЧС, администрации районов, управления потребительского рынка и сотрудников Роспотребнадзора.
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