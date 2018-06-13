Кульминацией Дня города стало карнавальное шествие
Кульминацией праздника на эспланаде стало карнавальное шествие. В этом году его впервые провели в вечернее время, чтобы увидеть артистов могли и те, кто в выходные уезжает на дачу. Ещё одно новшество - наряду с профессиональными коллективами в карнавале приняли участие и сами пермяки - для этого нужно было заявиться заранее. Так, в одной из коробок прошли в том числе и те, кому помогли победить серьёзные заболевания, в другой - семьи, которые сами шили костюмы и придумывали программу. Но самой шумной стала коробка «Пермь гостеприимная», в её составе были студенты из Индии, Африки, Египта, Китая и других стран.
Также в числе карнавальных коробок были «Пермь индустриальная», «Калина-Малинка» и «Пермское яркое». Колонны прошли от ЦУМа до Театра-Театра. Каждая остановка превращалась в представление, увидеть его могли все желающие.
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