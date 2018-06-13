На пермской Аллее Доблести и Славы появились новые звезды

Пять новых звёзд появились 12 июня на пермской эспланаде. Торжественная закладка плит - уже традиционный старт Дня города. На Аллее Славы теперь увековечены фамилии знаменитых пермяков. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения академика Евгения Вагнера, 150 лет со дня рождения российского и советского ученого, первого ректора классического университета Константина Покровского и 100 лет со дня рождения поэта-фронтовика, прозаика и журналиста Николая Домовитова. На Аллее Труда открыли плиту в честь первых железнодорожных мастерских на Урале, сейчас завод носит название «Ремпутьмаш». Пятая плита появилась на Исторической Аллее, посвящена она 75-летию создания Молотовской танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса.