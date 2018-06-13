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В Перми возобновляются работы на Коммунальном мосту

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Сегодня возобновляются ремонтные работы на Коммунальном мосту Перми. Дорожники возьмутся за следующий участок - от середины моста в направлении «из центра». Транспорт пойдет по двум полосам - по одной в каждом направлении.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.06.2018 в 08:50 в рубрике - Вести Пермь

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