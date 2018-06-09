«Ночь в архиве» посвятили автомобилям
В Государственном архиве Пермского края прошла акция «Ночь в архиве-2018». В этом году мероприятие посвящено 100-летию архивной службы России, а главной тематикой «Ночи» стала история и эволюция автомобильной жизни Перми. В течение трех часов посетители могли открывать тайны, которые хранят архивные документы. Одной из посетительниц архива стала Марина Печенова.
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