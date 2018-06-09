Прочитал сам – передай другому: Детский буккроссинг в Перми

В Перми заработал детский буккроссинг. На улице Кронштадтская, 35 все желающие смогут обменять свои детские книги на другие. На специальных полках стоят книги, которые можно взять на неопределённый срок, а потом вернуть. Можно принести и и свои книги, которые уже были прочитаны.

Буккроссинг – книговорот, свободный книгообмен, международное движение по обмену книгами. Люди по всему миру оставляют свои книги в общественных местах, чтобы другие, совсем незнакомые им люди, смогли их найти и прочитать.

В чем заключается суть детского книговорота, узнал Максим Пеккер.