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Как пермяки отметили Всемирный день вязания
В Перми энтузиасты отмечают Всемирный день вязания на публике. В библиотеке им. Пушкина будут вязать одежду для перинатального центра и родильных домов Перми.
Библиотека им. Пушкина и Клуб «28 петель» пригласили всех желающих отметить Всемирный день вязания на публике. Этот день отмечается каждый год во вторую субботу июня. В Перми флешмоб проходит под лозунгом «Одеваем торопыжек». Участники могли связать одежду для детей, рожденных раньше срока, для передачи в перинатальный центр и родильные дома нашего города. По словам неонатологов, с первых секунд после рождения ребенка с экстремально низкой массой тела, необходимо заботиться о сохранении тепла новорожденного, поэтому, кроме соблюдения температуры в кувезе, нужны вязанные шерстяные изделия: носочки, жилетки, шапочки.
За ходом флешмоба следил Данил Гусельников.
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