Пермь решает проблему «бутылочного горлышка»

С 21.00 до 6 утра было полностью перекрыто движение по улице Героев Хасана в районе ее пересечения с железной дорогой. До утра там велись строительные работы. В ближайшие 7 дней так будет каждую ночь. Ограничения связаны с масштабной реконструкцией железнодорожного путепровода, по которому проходит Транссибирская магистраль, а также с работами по расширению «узкого голышка» на въезде и выезде из города, где постоянно копились пробки.

Сейчас предусмотрено два варианта объезда Липовой горы. Первый - по дорогам Бродовский тракт, Пермь - Жебреи, далее по Восточному обходу. И второй - Свиязева и Васильева и Южный обход. Терпеть неудобства в связи со стройкой на Героев Хасана автомобилистам придется до октября, когда улица в указанном месте станет шестиполосной.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Работы очень опасные, они требуют полного закрытия движения. Сейчас была разработана схема, согласно которой ограничение производится в ночное время. Всю неделю за исключением ночи субботы на воскресенье будет производиться закрытие с 21.00 до 6.00 часов. В выходной день будет закрытие на сутки".