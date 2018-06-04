Медицинский десант: В крае работает выездная поликлиника
В селе Романово всего за один день приема врачи Березниковской краевой клинической больницы обследовали почти 100 пациентов. В рамках проекта «Выездная поликлиника» в Усольский район приехали 5 высококлассных специалистов, которых нет в местном ФАПе, но которые теперь ведут выездной прием в самых дальних уголках Прикамья. Среди врачей кардиохирург, невролог, дерматолог, гинеколог и эндокринолог.
Доктора привезли с собой аппарат УЗИ и оборудование, на котором можно было сделать обследование ФГС.
За 2017 года в общей сложности выездные поликлиники провели не меньше 12 тысяч консультаций. К 2019 их число обещают увеличить в 2 раза. До конца года Березниковская краевая больница посетит еще несколько территорий. Через месяц пациентов будут ждать на прием в поселке Орел.
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