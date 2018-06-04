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Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 3 июня 2018 года.
Основные темы выпуска:
- С Новым летом! Север Прикамья засыпало снегом. А в Перми из-за погоды остановили ремонт моста.
- Мертвые души. Управляющие компании, чтобы отобрать дома, нагло подделывают подписи уже умерших жителей.
- Отныне 20 рублей. В Перми повысилась цена парковки. Станет ли от этого больше мест?
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