За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 3 июня 2018 года.

Основные темы выпуска:

- С Новым летом! Север Прикамья засыпало снегом. А в Перми из-за погоды остановили ремонт моста.

- Мертвые души. Управляющие компании, чтобы отобрать дома, нагло подделывают подписи уже умерших жителей.

- Отныне 20 рублей. В Перми повысилась цена парковки. Станет ли от этого больше мест?