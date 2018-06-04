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Из-за погоды был временно приостановлен ремонт Коммунального моста

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мост

Из-за аномального ухудшения погоды приостановлен ремонт Коммунального моста. Как заявили специалисты, мера вынужденная - чтобы не допустить брака. На место выехал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов, чтобы измерить температуру поверхности бетона, куда укладывается гидроизоляция. В пятницу в сочетании с почти нулевой температурой воздуха, показатель в 8 градусов на дороге не позволяет подрядчику работать по существующим нормативам. Как пояснили эксперты, при таких условиях слой гидроизоляциии станет хрупким.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Самое уязвимое место, которое есть на мосту - это бетонная поверхность балок, она останется незащищённой, а этого допускать нельзя, поскольку хотим, чтобы сооружение работало много лет. Мы на сегодняшний день потеряли примерно 4 дня на этом этапе работы, но те сроки, которые были по открытию движения ко Дню города, мы попытаемся выдержать".

Для продолжения работ на мосту подрядная организация ждёт, когда столбик термометра установится на отметке минимум 5 градусов. Как заявлено, тогда бригады усилят рабочими, которые продолжат укладывать гидроизоляцию. На сегодняшний день на ремонтируемом участке отфрезерован старый асфальт, частично уложены нижний и верхний слой асфальтобетона, также установлены ливнеприемные решетки.

 

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 04.06.2018 в 09:00 в рубрике - Вести Пермь

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