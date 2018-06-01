Школа Fouetté отмечает юбилей

10 лет отмечает частная балетная школа Fouetté.

На сцене оперного театра четыре маленьких лебедя. Четыре юные грации. Их острые ножки как будто отскакивают от пола. Легкость этого танца достигается нечеловеческими усилиями. Обычно в этот танец ставят балерин опытных и хрупких. Этим малышкам всего 8, их хрупкость вопросов не вызывает, но легкость движения в таком возрасте вызывает восторг и уважение.

Анна Щербакова, директор Первой частной школы «Фуэте»: "Это детки из профессиональной группы, они занимаются не три раза в неделю, как все, они занимаются 4 -5 раз и не полтора часа, а бывает по 3-4 часа. Они занимаются с двух лет и вот спустя 6 лет они смогли станцевать этот танец".

Вот они первые итоги 10-и летней работы частной балетной школы "Фуэте". А ещё год назад постановка "Снежная Королева", которую от и до придумали педагоги этой студии, попала в книгу рекордов России как самый массовый балет в стране.

Сегодня это не только самые массовые постановки в стране, но и одна из самых больших школ. На сегодняшний день здесь занимается почти 700 человек. А начиналось все с сорока. Теперь эти девочки уже старшая группа.

Малыши только постигают искусство балета, но они уже знают, что балет - это не только тяжёлые репетиции.

Много есть мнений по поводу того, нужно ли настолько серьёзно увлекаться балетом в этом возрасте и насколько это полезно. Но здесь уже решает каждая девочка в отдельности, главное, что в нашем городе есть такая возможность прикоснуться к этому волшебному искусству.