Первый день лета в Прикамье выдался на редкость холодным

В первый день лета в северных районах края и в Перми пролетает снег. На ближайшие сутки вновь объявлено штормовое предупреждение, дожди, сильные порывы северо-западного ветра и мокрый снег. Ночью местами может похолодать до минус четырех градусов. В последний раз такая погода в июне была 10 лет назад.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Основная зона осадков уйдет на восток края, в течение дня в Горнозаводском районе, в районе Губахи будет продолжаться мокрый снег с дождем, и может даже установиться временный снежный покров на несколько часов".