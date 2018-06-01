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Первый день лета в Прикамье выдался на редкость холодным
В первый день лета в северных районах края и в Перми пролетает снег. На ближайшие сутки вновь объявлено штормовое предупреждение, дожди, сильные порывы северо-западного ветра и мокрый снег. Ночью местами может похолодать до минус четырех градусов. В последний раз такая погода в июне была 10 лет назад.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Основная зона осадков уйдет на восток края, в течение дня в Горнозаводском районе, в районе Губахи будет продолжаться мокрый снег с дождем, и может даже установиться временный снежный покров на несколько часов".
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