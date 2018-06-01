В Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветра
В Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветра, который накануне вечером обрушился на юго-западные районы края. В частности, от мощного циклона, принесшего похолодание и дожди, особенно пострадал Очер. Здесь попадали деревья, снесло несколько крыш. Металлические листы, сорванные с местного магазина, обрушились на входное крыльцо и детскую площадку поблизости. Кроме того, в городе на несколько часов пропадало электричество. Обошлось без жертв только чудом.
Очевидец: "У третьей школы вообще дерево упало на машину".
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