В Прикамье ликвидируют последствия ураганного ветра, который накануне вечером обрушился на юго-западные районы края. В частности, от мощного циклона, принесшего похолодание и дожди, особенно пострадал Очер. Здесь попадали деревья, снесло несколько крыш. Металлические листы, сорванные с местного магазина, обрушились на входное крыльцо и детскую площадку поблизости. Кроме того, в городе на несколько часов пропадало электричество. Обошлось без жертв только чудом.

Очевидец: "У третьей школы вообще дерево упало на машину".