Химфест: В Березниках отметили День химика

Шестой фестиваль «Химфест» прошел в субботу в Березниках. Масштабное мероприятие посвятили Дню химика, а его организаторами выступили предприятие «Азот» филиал «Уралхима» и «Уралкалий». Весь день на Советской площади работали многочисленные развлекательные площадки для детей и взрослых. Участниками фестиваля также стали байкеры, которые прибыли на праздник целой колонной. Гастрономический фестиваль, выступления творческих коллективов, работа фестивального дома – все это продолжалось с утра до позднего вечера. А хедлайнером фестиваля выступила известная рок-группа «Звери».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: "У химиков, как и в любой профессии, есть свой профессиональный праздник. Раз в году мы чествуем человека труда в химии, уделяем этому большое внимание, организовываем такие замечательные праздники".