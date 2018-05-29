Химфест: В Березниках отметили День химика
Шестой фестиваль «Химфест» прошел в субботу в Березниках. Масштабное мероприятие посвятили Дню химика, а его организаторами выступили предприятие «Азот» филиал «Уралхима» и «Уралкалий». Весь день на Советской площади работали многочисленные развлекательные площадки для детей и взрослых. Участниками фестиваля также стали байкеры, которые прибыли на праздник целой колонной. Гастрономический фестиваль, выступления творческих коллективов, работа фестивального дома – все это продолжалось с утра до позднего вечера. А хедлайнером фестиваля выступила известная рок-группа «Звери».
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»: "У химиков, как и в любой профессии, есть свой профессиональный праздник. Раз в году мы чествуем человека труда в химии, уделяем этому большое внимание, организовываем такие замечательные праздники".
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