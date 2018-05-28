Пермь принимала «Большую книжную ярмарку»
Пермь приняла «Большую книжную ярмарку», в ней участвовали более полусотни российских издательств. Здесь же прошли встречи авторов и читателей, а также презентации книжных новинок. Нашлось место для опытов и экспериментов.
Внутри павильона развернулся рай для книголюбов. Свои книги представляют более 50 центральных и региональных издательств и библиотек со всей России. У стенда библиотеки имени Льва Кузьмина пермский писатель Андрей Зеленин с удовольствием беседует с посетителями.
Андрей Зеленин, писатель: "Ребёнок после встречи с писателем подошёл ко мне, и спрашивает: вы писатель? Я ответил: да. «А почему Пушкин умер, а вы живы?».
В эту субботу Андрей Зеленин читал свой рассказ о войне и приглашал детей от 6 лет принять участие в рисовании иллюстраций. В эти выходные на книжной ярмарке прошло много интересных событий и мероприятий.
Традиционно проведение Книжной ярмарки поддерживает Министерство культуры Пермского края. В этом году в рамках мероприятия у Зеленого яблока прошло открытие поэтического фестиваля «Компрос».
Кроме собственно продажи книг, на ярмарке действует и познавательная программа. Здесь проходят презентации книг и мастер-классы для воспитателей и педагогов детских садов.
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