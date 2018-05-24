Депутаты Заксобрания рассмотрят в первом чтении закон о культуре

Центральным событием пленарного заседания краевого парламента обещает стать ежегодный отчет губернатора Максима Решетникова - результаты работы краевого правительства в 2017 году. Такие, как развитие цифровой экономики, создание комфортной городской среды, доступной медицинской помощи.

Региональный Минфин представит отчет об исполнении бюджета края. По итогам года доходы здесь превысили расходы. Запланировано также рассмотрение законопроекта, который введет более справедливое распределение денег на жилье для детей-сирот между муниципалитетами края. В рамках правительственного часа пойдет речь о повышении качества услуг сотовой связи и широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, запланировано первое чтение закона «О государственной политике в сфере культуры Пермского края».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Принятие такого документа на уровне края назрело давно, последний раз региональные законодатели обращались к этой теме в 1999 году. За это время на федеральном уровне принят ряд нормативных правовых документов, определяющих основы и стратегию государственной культурной политики, в соответствие с которыми нам нужно привести и наше региональное законодательство».