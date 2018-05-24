Опрессовки: многоэтажки десятками отключают от горячей воды

Крупная коммунальная авария в Перми, накануне без воды остались больше тысячи человек, еще больше домов остались без воды горячей - в городе начались опрессовки, многоэтажки отключают десятками.

К цистерне выстроилась очередь. Ночью на Холмогорской, 2 произошел прорыв трубы. Как результат - около тысячи жителей близлежащих домов остались без воды. Временно.

И если здесь раскопок не потребовалось, да и воду пообещали дать до конца дня, жителям как минимум 50 домов Свердловского и Орджоникидзевского районов придется потерпеть около двух недель. Без горячей. В этих районах начался первый этап опрессовок.

Светлана Масалкина: "А что делать-то, надо ведь опрессовку делать. С пониманием, конечно, все относятся".

Главная задача - проверить сети на прочность. Для этого в трубы нагнетается давление немного больше рабочего. Это поможет своевременно выявить и устранить повреждения. Зона ответственности сетевиков кончается на вводе в дом, а там уже работа предстоит управляющим компаниям.

Михаил Топильский, представитель ООО «Пермская сетевая компания»: "Подготовка внутридомовых сетей, проверка теплопринимающих установок дома, проведение ремонта, замена запорной арматуры, ремонты лежанок в подвале, замена изношенных сетей внутри дома, опрессовка этих установок".

Между тем, планово к зиме начали готовить и тепловые сети в центре города. Работы ведутся на Осинской. Здесь замене подлежит 191 метр трубы диаметром 400 мм.

«Мы готовим город к зиме. Приносим извинения за неудобства». Такие растяжки можно увидеть вблизи ремонтируемых участков. Кроме того, специалисты просят автолюбителей не парковать авто возле тепломагистралей. Это может существенно нарушить их работу.

Благодаря опрессовке с началом отопительного сезона аварии сводятся к минимуму. Отключения не должны превышать двух недель, но это в том случае, если управляющая компания свои работы закончит в сроки. Если воду не включили - жалобу можно направить в Инспекцию государственного жилищного надзора.