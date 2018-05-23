Глава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетом

24 мая центральным событием пленарного заседания краевого парламента станет ежегодный отчет губернатора Максима Решетникова. Губернатор края выступит перед депутатами Законодательного собрания края. Глава Прикамья представит результаты деятельности краевого правительства и обозначит основные направления развития региона на ближайшее время.

Прямую трансляцию смотрите 24 мая в 10:30 на канале "Россия 24" и на сайте t7-inform.ru.