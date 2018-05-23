Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Глава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетом

смотреть видео

заставка

24 мая центральным событием  пленарного заседания краевого парламента станет ежегодный отчет губернатора Максима Решетникова.  Губернатор края выступит перед депутатами Законодательного собрания края. Глава Прикамья представит результаты деятельности краевого правительства и обозначит основные направления развития региона на ближайшее время.  

Прямую трансляцию смотрите 24 мая в 10:30 на канале "Россия 24" и на сайте t7-inform.ru.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 23.05.2018 в 22:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Кулинарный батл прошел в Кудымкаре

Новая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского края

Коммерциализация научных разработок в Прикамье

О непростых отношениях кота и робота - терминатора

В Перми официально открыли мотосезон 2018

«ВелоПермь - 2018»

Работам по благоустройству города пермяки поставили оценку

Где в Прикамье появятся новые детсады и школы

Александр Плаксин. Руководитель Пермского УФАС


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Обратите внимание

в Перми

Глава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетом

24 мая центральным событием пленарного заседания краевого парламента станет ежегодный отчет губернатора.
23.05.2018 в 22:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Пермь принимает «Большую разведку»

В Перми стартовал всероссийский форум «Территория инноваций: исследования, разработки, технологические стартапы».
23.05.2018 в 19:51

Метки: в Перми, Экономика, Наука и техника

Из-за аварии остались без воды

Из-за крупной коммунальной аварии без воды остались более 10 многоквартирных домов на улицах Холмогорская и Запорожская.
23.05.2018 в 19:40

Метки: в Перми, Аварии

В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Здание скоро предстанет перед горожанами в первозданном виде
23.05.2018 в 10:17

Метки: Общество, в Перми

В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»

В рамках фестиваля пройдет полюбившийся пермякам «Пермский блошиный рынок».
21.05.2018 в 17:44

Метки: в Перми, Общество

В России

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
21.05.2018 в 17:22

Метки: в Пермском крае, В России, в Перми, Спорт

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.
21.05.2018 в 16:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Проект, посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран.
18.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество, В России, В мире

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар обыграл дома Тамбов в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.
18.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, Спорт, В России

«Российский Азимут»: На старте молодые, задорные, веселые

20 мая Пермский край вместе со всей страной выйдет на старт соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018».
17.05.2018 в 18:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Глава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетомГлава Прикамья Максим Решетников выступит с ежегодным отчетом

Пермь принимает «Большую разведку»Пермь принимает «Большую разведку»

Из-за аварии остались без водыИз-за аварии остались без воды

На Прикамье надвигаются сильные ливни и градНа Прикамье надвигаются сильные ливни и град

В Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана КривощековаВ Кудымкаре благоустроят парк имени Ивана Кривощекова

Step by step языковые курсы для пожилых людейStep by step языковые курсы для пожилых людей

Знак качества. Блоки «Бетокам»Знак качества. Блоки «Бетокам»

Выставка эпохи СССР в КудымкареВыставка эпохи СССР в Кудымкаре

В Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой БогородицыВ Перми завершается восстановление Храма Рождества Пресвятой Богородицы

Кулинарный батл прошел в КудымкареКулинарный батл прошел в Кудымкаре

Новая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского краяНовая роль школы в ежегодном докладе губернатора Пермского края

Коммерциализация научных разработок в ПрикамьеКоммерциализация научных разработок в Прикамье

Вести Кудымкар. Выпуск 22 мая 2018 г.Вести Кудымкар. Выпуск 22 мая 2018 г.

О непростых отношениях кота и робота - терминатораО непростых отношениях кота и робота - терминатора

В Перми официально открыли мотосезон 2018В Перми официально открыли мотосезон 2018

Пермские антимонопольщики заступились за торговые киоскиПермские антимонопольщики заступились за торговые киоски

«ВелоПермь - 2018»«ВелоПермь - 2018»

Работам по благоустройству города пермяки поставили оценкуРаботам по благоустройству города пермяки поставили оценку

Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть векаЧастной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века

Где в Прикамье появятся новые детсады и школыГде в Прикамье появятся новые детсады и школы

Александр Плаксин. Руководитель Пермского УФАСАлександр Плаксин. Руководитель Пермского УФАС

Вы не поверите!Вы не поверите!

В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиковПарк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Пермские кардиохирурги провели День детского сердцаПермские кардиохирурги провели День детского сердца

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную