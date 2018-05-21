Пермские кардиохирурги провели День детского сердца

Впервые в пермском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии прошла акция «День детского сердца». Здесь постарались собрать всех маленьких пациентов, которым когда-либо делали операции на сердце. В среднем это 700 человек в год, все они продолжают наблюдаться в этой больнице. Кроме обычного планового осмотра, на этот раз здесь же состоялся большой праздник с рисунками на асфальте и многочисленными воздушными шарами. Как выяснилось, порок сердца совсем не повод отказываться от обычных детских развлечений.

Врачи провели телемост, который связал сердечно-сосудистых хирургов со всей страны во главе с Лео Бокерия. Во время телеконсультации специалисты не только обсудили актуальные профессиональные проблемы, но совместными усилиями помогли поставить диагноз мальчику из Нижнего Новгорода. Сама акция призвана привлечь внимание к проблеме, по статистике в России на 1 тысячу новорожденных 10-12 детей имеют порок сердца.

Юрий Синельников, главный врач ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова»: "У нас в центре за пять лет количество операций увеличилось в 5 раз, а летальность уменьшилась в 7. Т.е. большая часть детей возвращена к нормальной полноценной жизни. И вот сегодняшняя акция, как раз показать это. Они пришли своими ногами, со счатливыми родителями, мы их посмотрели, мы убедились, что у них все нормально».