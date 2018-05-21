Участники «Пермского велокольца» выстроились в гигантский велосипед
В Перми официально открыли велосезон. Участники велопробега "Пермское кольцо" собрались на стадионе "Локомотив", затем отправились на малый 7-километровый круг по микрорайону Парковый, а более выносливые - в 40-километровый заезд до Хохловки.
Велосипед Анны Коробовой вместе с хозяйской побывал практически на всех пермских велопробегах. Десять лет назад на на его раме появилась первая наклейка, тогда в велопробеге участие приняло около 100 человек, в этот раз - несколько тысяч.
Перед началом официального старта всем, кто приехал воскресным утром на стадион Локомотив, предложили поучаствовать в импровизированном флешмобе. И спортсмены и любители выстроились в огромную фигуру велосипеда.
Прежде чем отправиться на старт, участникам велопробега предложили проверить знания правил дорожного движения. Для тех, кто забыл - инспектор ГИБДД, который находился здесь же, напоминал, что велосипедист являться полноправным участником дорожного движения.
Организаторы в этот раз предложили участникам сразу две трассы для заезда. Малый круг - это 7 километров, вся дистанция проходила по улице Подлесная, на нее могли заявиться все желающие. Другая - 40-километровая дистанция была рассчитана на более подготовленных и проходила до музея под открытым небом «Хохловка».
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